Ложь Порошенко и снайперы на Майдане: Украина готовится к годовщине «революции достоинства»

На Украине готовятся отметить день достоинства и свободы (укр. – день гідності та свободи). Красный день календаря появился по «горячим следам» Майдана, с тем чтобы почтить память об участниках «революции достоинства» 2013–2014 годов.

Не праздничное настроение

Новый праздник сложно назвать всенародным. Еще на стадии «мирного протеста» стояние на Майдане воспринималось многими украинцами скептически. Люди задавались вопросом: действительно ли кастрюля на голове, оскорбления в адрес россиян и прыжки вверх могут привести народ к успеху? Не лучше ли сходить на работу?

Очень скоро выступления приобрели насильственный характер. Государственный переворот увенчался немыслимым антиконституционным актом парламента о «самоустранении президента».

Кровавая развязка стала катализатором глубокого раскола общества. Шанс его «склеить» наверняка был. Однако новые власти сделали все для углубления конфликта. В итоге Крым воссоединился с Россией, а в Донбассе рассудили, что с новыми киевскими властями им не по пути.

Так что изначально радость «достоинства и свободы» разделяли далеко не все украинцы. Пять лет спустя ряды сторонников нового курса заметно поредели. На это есть веские причины. Затяжной конфликт в Донбассе, более чем скромные доходы и пугающие платежки за коммуналку категорически не радуют большинство граждан. Не видно обещанных решительных подвижек в борьбе с коррупцией.

Маленькие трагедии Луценко

Даже «самый честный в мире» прокурор, кажется, оказался значительно менее честным, чем того хотелось бы. Определенные успехи у Луценко имеются. Недвижимое имущество и другие активы генпрокурора за последние годы выросли в геометрической прогрессии. «Папередникам» и не снилось.

Юрий Витальевич неплохо проявил себя и в качестве шоумена. Он охотился на солнцеликих крокодилов (несуществующих — прим. ФАН), возвращал земли колхозам (см. примечание к солнцеликим крокодилам), снимал короткометражки о себе, уходил в отставку, возвращался из отставки. Немного бы полистать Уголовный кодекс — цены бы не было такому генеральному прокурору. Но увы, увы…

Некомплектность главы генпрокуратуры привела к бесславному концу едва ли не всех возбужденных ведомством резонансных уголовных дел. Особое место в этом ряду занимает расследование трагических событий на Майдане, в ходе которых погибли более сотни участников протестов. В канун годовщины «революции достоинства» власти требуют к ответу: Что сделано? почему виновные в расстреле «Небесной сотни» до сих пор не наказаны?

Эти вопросы задают не только те, кто стоял с протестующими плечом к плечу, или просто сопереживал активистам. Бывшие представители «кровавой тирании» Януковича тоже интересуются: где же доказательства их «преступной деятельности»?

Кость для «патриотов»

Ответов по существу у Киева нет. Но завелась традиция: каждый год высокопоставленные силовики пытаются подбросить украинцам хотя бы какую-то кость. Не стал исключением и год 2018-й. Правда, новый виток истории слабо укладывается в изначальную парадигму: «преступная власть» загубила невинных протестующих.

Добычей правоохранителей стал подполковник национальной гвардии Дмитрий Хмиль. Во время «революции достоинства» элитный снайпер входил в состав спецподразделения «Омега». О верятной причастности «Омеги» к расстрелам на Майдане давным-давно говорил Геннадий Москаль, будущий губернатор Закарпатья.

А бывший командующий внутренними войсками Станислав Шуляк пояснил, что «омеговцы» выдвинулись на свои позиции с огнестрельным оружием после гибели пяти военнослужащих.

Спецподразделение "Омега" прибыло на Майдан 18 февраля, заявил на допросе экс-командующий ВВ Шуляк Трансляция https://t.co/8RLc0G6VCU — Громадское (@HromadskeRU) December 2, 2016

Но следствие спохватилось лишь пять лет спустя. Теперь подполковнику Нацгвардии инкриминируют убийство одного из самых известных участников Майдана — Александра Храпченко.

«Эпизод по Храпаченко исследовался в суде, я его помню. Там была пуля натовского стандарта, выпущенная из оружия, которое не состояло на вооружении у «Беркута», а было у «Омеги». Почему об этом вспомнили только сейчас, сложно сказать. Может, задержание хотели приурочить к очередной годовщине Майдана», — цитирует «Страна» адвоката нескольких сотрудников «Беркута» Варфоломеева.

Важно отметить, что сам Хмиль никуда не прятался. Элитный снайпер был на слуху. Подполковник Нацгвардии нес службу в АТО, а затем представлял Украину на сореванованиях мужденародного уровня. И с большим успехом. В паре с Александром Соловъячуком он привез «золото» Police and Military Sniper World Cup 2017. В Венгрии состязались полицейские и военные снайперы со всего мира.

На змаганнях Police and Military Sniper World Cup 2017, що проходили 6-10 травня 2017 в м.Будапешті, Угорщина перш.. https://t.co/Dwx7AmpLLW — Breaking News (@breakingnewsukr) May 13, 2017

Хмиль подтверждает, что был на месте событий в активной фазе противостояния в центре Киева. Но свою причастность к убийствам снайпер категорически отрицает. Тот факт, что за пять лет снайпер не пытался покинуть Украину сеет объективные сомнения в его причастности к гибели людей. Хотя, конечно, это соображение не исключает его вину на 100 процентов.

Разоблачение Порошенко

Многие украинские политики заявляли о причастности российских спецслужб к расправам над активистами Майдана. В 2015 году об этом прямо утверждал и президент Петр Порошенко.

Безусловно, подобные заявления способствовали усилению антироссийских настроений в украинском обществе.

Как выяснилось, никаких оснований для подобных выводов не было вовсе. Глава департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил, что следствие не располагает какими-либо данными о причастности российских снайперов к убийству людей на Майдане в 2013–2014 годах.

Подобные лживые ничем не обоснованные обвинения являются характерными для киевских властей. Об извинениях вопрос не стоит. С Петра Алексеевича — как с гуся вода.

Снайперы снова на Майдане

Удивительный конкурс придумали киевские власти. В годовщину «революции достоинства» на Майдане пройдет конкурс на лучшего снайпера среди школьников. Среди жителей украинской столицы мероприятие вызвало непонимание и недоумение. Ведь именно от снайперского огня погибли десятки протестующих.

Конкурс выглядит откровенным кощунством по отношению к памяти о погибших людях.

«Интересно, какие нормальные люди отправят своих детей на такое?» — вопрошают киевляне в социальных сетях.

И ведь наверняка найдутся…