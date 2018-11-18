Сирия, 18 ноября. ВВС Турции уничтожили ряд военных объектов и шесть радикалов РПК на севере Ирака. Около 6500 боевиков ССА** присоединятся к операции Анкары против YPG в Алеппо и Ракке. Войска САР отразили атаку джихадистов в северной части Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку джихадистов в северной части Хамы; продолжают вести ответные обстрелы объектов «Тахрир аш-Шам» на юго-востоке Идлиба.

Сирийская свободная армия (ССА): активно использует тяжелое вооружение в ходе междоусобных столкновений в Африне; предоставит Турции около 6500 своих боевиков для новой антикурдской операции Анкары на севере САР.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): спровоцировала бои с подразделениями САА в районе Кабаны в Латакии.

Курды: потеряли шесть своих бойцов и ряд военных объектов в северной части Ирака в ходе бомбардировок ВВС Турции.

Провинция Латакия

Отряды боевиков, дислоцирующиеся в горах на северо-востоке провинции Латакия, вновь нарушили режим тишины, открыв огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА), а также по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов. Правительственные войска в свою очередь начали вести ответные обстрелы. По сведениям военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), основные бои разворачиваются в окрестностях Кабаны. На этом направлении базируются в основном бандформирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и других наиболее радикальных группировок, которые периодически возвращаются к попыткам расширить зону контроля в горных районах Латакии.

Провинция Алеппо

В Африне, в том числе в его жилых районах, продолжаются вооруженные стычки между бандгруппами Сирийской свободной армии (ССА) и других протурецких группировок, захвативших обширные территории на севере провинции Алеппо. По информации Twitter-канала Step News Agency, в ходе междоусобных столкновений радикалы, в частности, используют тяжелое вооружение.

Согласно сведениям турецкого новостного агентства Anadolu, порядка 6,5 тысяч боевиков бригады ССА «Аль-Хамза» на данный момент было мобилизовано для участия в готовящейся операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в северной части САР. Данное формирование является одной из крупнейших частей «Свободной армии», оно сыграло ключевую роль в ходе предыдущего наступления Анкары в Африне.

Провинция Идлиб

Подразделения правительственных войск САР, дислоцирующиеся в районе Абу Дали на юго-востоке Идлиба, продолжают вести огонь по ключевым военным объектам джихадистов в этом регионе в ответ на недавние провокационные действия боевиков. Согласно информации портала Masar Press Agency, ударам САА подверглись опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» и других исламистских организаций в предместьях поселений Мушайрифа, Хувейн Аль-Кебир, Ат-Тамания, Тартийя, Умм Джалал и некоторых других. Отмечается, что обстрелы велись преимущественно из артиллерийских и ракетных установок. Данные о потерях в рядах джихадистов в настоящий момент уточняются.

Провинция Хама

Военнослужащие сирийских войск отразили атаку радикальных исламистских формирований на участке фронта в районе населенных пунктов Аль-Бувейда и Мааркаба, находящихся внутри Аль-Латаминского выступа на севере провинции Хама. По данным Al Manar News, продвижение боевиков к позициям войск САР было установлено разведкой заранее, благодаря чему подразделениям САА удалось сыграть на опережение и застать террористов врасплох. В ходе развернувшихся столкновений было ликвидировано несколько джихадистов, многие боевики получили ранения.

Ирак

Согласно отчету турецкого военного командования, в ходе недавних воздушных операций ВВС Турции в долине реки Заб на севере Ирака было уничтожено как минимум шесть радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК). Данный доклад опубликовало агентство Anadolu. Помимо этого в нем указано, что в результате авианалетов были также разрушены склады с вооружением и патронами, командные пункты и другие военные объекты курдских сил, связанных РПК. Напомним, Иракский Курдистан занимает обширные районы четырех северных провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания и Халабджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)