Сирия новости 19 ноября 07.00: курды подверглись нападениям в Ракке; США перебросили подкрепления в Дейр-эз-Зор

Сирия, 19 ноября. Курды подверглись нападениям в Ракке; США перебросили подкрепления в Дейр-эз-Зор; ВС Турции обстреляли Тель-Абъяд. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: подверглись нападениям арабских ополченцев в Ракке.

«Сирийская свободная армия» (ССА): готова принять участии в операции ВС Турции против курдов к востоку от Евфрата.

ВС Турции: обстреляли патрульный автомобиль «Асайиш» на севере Ракки.

«Хурас ад-Дин»: взяла на себя ответственность за обстрел южных окраин Алеппо.

Провинция Алеппо

Группировка «Фирка аль-Хамза» из состава «Сирийской свободной армии» (ССА) сообщила о своей готовности к участию в операции ВС Турции против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата. Соответствующее заявление было опубликовано медиацентром группировки в Telegram. В тексте отмечается, что боевики «Фирка аль-Хамза» проводят интенсивную боевую подготовку.

Террористы из связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 группировки «Хурас ад-Дин» взяли на себя ответственность за обстрел позиций сирийских правительственных войск на юге города Алеппо. Соответствующее заявление было опубликовано на страницах группировки в социальных сетях. Напомним, в ходе обстрела подразделений САА на южной окраине Алеппо погиб один сирийский военнослужащий и еще шестеро получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации ближневосточного издания Euphrates Post, на опорный пункт «Демократических сил Сирии» в районе нефтяного поля «Аль-Омар» с военной базы в Джиср-аш-Шаддади прибыли несколько десятков американских военнослужащих и бронетехника. Они будут координировать действия курдских вооруженных формирований и наводить огонь артиллерии и авиации в рамках операции по ликвидации так называемого Хаджинского кармана.

Одновременно с этим, по информации источника в социальной сети Twitter (@TomtheBasedCat), иракское ополчение «Хашд аш-Шааби» продолжает наносить артиллерийские удары по позициям террористов «Исламского государства»1 на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Как сообщает «оппозиционный» Telegram-канал @idlib_now_1, в районе населенного пункта Даркуш на шариатского судью группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Салаха было совершено покушение. В ходе нападения Салах получил ранения, но выжил. Кто именно пытался ликвидировать шариатского судью «Хайят Тахрир аш-Шам», пока неизвестно.

Источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) передает, что очередной конвой турецких войск пересек границу и вошел в провинцию Идлиб. Отмечается, что командование вооруженных сил Турции планирует развернуть новый наблюдательный пункт в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Ракка

По данным источника в Telegram @turkySyr1, под обстрел турецких войск, который велся со стороны Турции, в районе Тель-Абъяда на севере провинции Ракка попал патрульный автомобиль сил безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш». По имеющимся данным, два курдских боевика получили ранения.

Кроме этого, продолжаются проведения диверсий против курдских вооруженных формирований со стороны арабских ополчений. Как передает Euphrates Post, «Народное сопротивление восточных районов» совершило два нападения на боевиков «Демократических сил Сирии» в городе Ракка. В ответ на это «Асайиш» провели серию арестов местных жителей арабского происхождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)