В Союзе журналистов Украины назвали виновных в нападениях на сотрудников СМИ



Киев, 18 ноября. Союз журналистов Украины после нападения радикалов на канадского журналиста и корреспондента местного телеканала NewsOne в центре Киева, потребовал от полиции публично отчитаться о том, как расследуются преступления против сотрудников СМИ в стране.

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, ситуация с физической безопасностью журналистов является чрезвычайной. Так, с начала 2017 года на Украине произошло более 160 различных актов агрессии в отношении журналистов: на них нападали, устраивали поджоги редакций, блокировали работу изданий. При этом все замешанные в этих преступлениях до сих пор остаются безнаказанными.

По его мнению, в этой системной безнаказанности виноваты украинские политики, которые ведут агрессивную антижурналистскую риторику и провоцируют новые нападения.

«НСЖУ продолжает требовать публичного отчета руководителей правоохранительных органов о результатах расследований преступлений против журналистов», — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Томиленко напомнил и о новых нападениях на сотрудников СМИ в Киеве. Напомним, в ходе акции в защиту трансгендеров в центре украинской столицы радикалы жестоко избили канадского журналиста Майкла Колборна, а также грубо мешали работе корреспондента телеканала NewsOne Богдана Аминова.