Массовое ДТП с автобусом произошло под Тулой, опубликовано видео

Тула, 18 ноября. Массовое ДТП с участием рейсового автобуса и пяти легковых машин произошло на трассе М-2 в Тульской области. Жертвой дорожной аварии стал один человек, еще один пострадал. Федеральное агентство новостей публикует видео с место трагедии.

По данным регионального УГИБДД, ДТП произошло около 18.20 на 219 километре трассы. Сначала здесь столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ-2115, а после чего участниками аварии стали еще четыре автомобиля. В ведомстве уточнили, что жертвой ДТП стал водитель ВАЗа. Кроме того, есть данные об одном пострадавшем в салоне автобуса.

На месте ДТП продолжает работать полиция. Идет проверка.