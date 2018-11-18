«Охота на ведьм»: Трамп заявил, что не видит смысла в расследовании «российского вмешательства»

Вашингтон, 18 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. При этом президент Штатов заверил, что не будет вмешиваться в ход следствия.

Он отметил, что работа спецпрокурора Мюллера не приведет к результатам, так как никакого сговора с Москвой и не было.

«Есть люди, которые давно говорят, будто я собираюсь прекратить это расследование. Они твердят об этом… А как долго ведется эта охота на ведьм? И зачем?» — сказал Трамп в интервью Fox News.

Трамп также уточнил, что его ответы на вопросы Мюллера уже подготовлены. Документы будут направлены спецпрокурору «очень скоро, в определенный момент».

Напомним, Вашингтон заявляет о мифическом вмешательстве России в выборный процесс в США. Москва отмечала голословность и необоснованность данных обвинений. Трамп и его помощники также неоднократно опровергали заявления о якобы имевшем место сговоре с российскими дипломатами.

Отметим, что Минюст США также выдвинул обвинения во вмешательстве главному бухгалтеру Федерального агентства новостей Елене Хусяйновой. Власти Штатов обвинили сотрудницу ФАН в том, что она «сыграла центральную финансовую роль в заговоре»: вела активную деятельность в соцсетях и принимала участие в политических дискуссиях. Трамп вскоре заявил, что к его победе на выборах сотрудница СМИ не имеет никакого отношения. В министерстве иностранных дел России обвинения в адрес Хусяйновой назвали «постыдной кампанией».