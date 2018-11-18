Установлена личность женщины, совершившей самоподрыв в Грозном

Грозный, 18 ноября. Следствие установило личность женщины, совершившей самоподрыв у контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе Грозного. По данным СК РФ, погибшей является 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова.

«Погибшая женщина — Карина Спиридонова, 1993 года рождения», — сообщили в СУСК РФ по Чеченской Республике в комментарии РИА Новости.

По информации правоохранительных органов, девушка была зарегистрирована в Челябинской области. В последнее время проживала в Дагестане. По словам представителя следственного управления, с места происшествия в Грозном специалисты изъяли предметы, имеющие значение в расследовании.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Грозном молодая женщина совершила самоподрыв. Смертница погибла, других жертв не было. В результате взрыва никто не пострадал. Расследование идет по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» УК РФ.

Полиция проводит необходимые следственно-оперативные мероприятия и выясняет, были ли у подрывницы возможные соучастники. Расследование уголовного дела продолжается.