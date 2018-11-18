Пушков посоветовал Прибалтике молиться на Россию

Москва, 18 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, зачем власти прибалтийских стран продолжают торговать вымыслами о мнимой «российской угрозе». По его мнению, несмотря на то, что они прекрасно понимают, что ее не существует, Литва, Латвия и Эстония не слезают с этого конька, пытаясь увеличить свой вес в НАТО.

Ранее Балтийская ассамблея рекомендовала государствам Прибалтики упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю. Сделать это, согласно документам ассамблеи, нужно, что Североатлатический альянс мог реагировать на «провокационные действия российских вооруженных сил».

Кроме того, в рекомендации указывалось на то, что Россия якобы «неоднократно нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении».

В ответ Пушков заметил, что балтийские политики продолжают торговать «российской угрозой» , ведь это «единственный товар, который держит их на плаву в геополитике и обеспечивает какой-то вес в НАТО».

«Балтийские страны должны молиться на Россию: не будь нас рядом, интерес к ним был нулевой. Из Латвии и Литвы даже свои бегут и бегут», — с иронией заметил он в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что каждый раз, когда прибалтийские страны заявляли о «российской угрозе», Москва терпеливо сообщала, что РФ не собирается нападать на какую-либо страну, вне зависимости от того, является она членом НАТО или нет. Однако руководство альянса продолжает использовать истеричные заявления Прибалтики для увеличения численности своих войск вблизи российских границ. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указал на то, что на фоне непрекращающихся панических сообщений из Польши и балтийских стран об «угрозе с востока», численность военного контингента НАТО у границ РФ выросла в семь раз.