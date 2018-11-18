«Убийцы подлодок»: на Западе оценили «сирийский сигнал» России Штатам

Нью-Йорк, 18 ноября. Маневры российских кораблей «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в Средиземном море возле Сирии стали четким сигналом Москвы Соединенным Штатам. Об этом заявил аналитик издания Contra Magazin Марко Майер.

По его словам, «убийцы подлодок» — а именно так обозреватель назвал российские корабли — своим присутствием доказывают, что Россия всегда готова дать ответ на недружественные действия в Средиземноморье. Как отмечает журналист, «охотники на подлодки» вооружены восемью пусковыми установками под ракеты «Калибр-НК». Это довольно мощное и современное вооружение, подчеркнул Майер, и оно легко справляется с надводными и береговыми целями. Дальность полета ракет «Калибр-НК», прозванных на Западе как «пекло», составляет 2,6 тысячи километров.

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» обладают и зенитными ракетными комплексами, и артиллерийскими установками. Эти корабли зарубежный журналист считает фактически самостоятельными боевыми единицами.

На Западе, резюмирует Майер, оценили «сирийский сигнал»: российская «охота» на недружественные подлодки доказывает позицию России по САР. Москва в очередной раз дает Вашингтону понять, что выступает за Дамаск и легитимное правительство Сирии.

Напомним, в 2015 году ВКС РФ начали операцию в Сирии против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 по просьбе Дамаска. При помощи российских военных правительственным войскам САР удалось практически полностью освободить территорию республики от боевиков. Сейчас в Сирии продолжают действовать две российские базы, расположенные в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, в сирийской провинции Идлиб продолжается работа по созданию демилитаризованной зоны совместными силами РФ и Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.