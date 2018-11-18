Более 400 человек пострадали в ходе протестов во Франции, один погиб

Париж, 18 ноября. Один человек погиб и еще более четырех сотен пострадало во время акций протеста против подорожания бензина во Франции. Данные о погибшем и раненых представило МВД страны.

В министерстве уточнили, что сейчас число пострадавших достигло уже 409 человек, состояние 14 из них врачи расценивают как тяжелое. Кроме того, ранения получили 28 правоохранителей.

По данным местных СМИ, в общей сложности в протестных акциях против подорожания топлива по всей стране участвуют 287 тыс. человек. Полицейские задержали 282 человек, 157 из них арестованы.

Недовольство французов вызвало решение властей о дальнейшем подорожании топлива с 1 января. Ожидается, что на бензин цена увеличится на 2,9%, а на дизельное топливо - на 6,5 евроцента за литр.