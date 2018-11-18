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Экономика

«Наше присутствие необходимо»: эксперт оценил перспективы РФ в платиновом секторе Зимбабве

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«Наше присутствие необходимо»: эксперт оценил перспективы РФ в платиновом секторе Зимбабве

Москва, 18 ноября. Африканское государство Зимбабве в скором времени намерено открыть платиновый сектор для иностранных инвестиций. Ожидается, что активное участие в горнодобывающей отрасли этой страны примет именно Россия. Перспективы сотрудничества Москвы с Хараре в этой отрасли оценил руководитель эксперт Института современного развития Никита Масленников.

«Это одна из наиболее перспективных в ближайшее десятилетие точек роста мировой экономики. Совершенно очевидно, что наше присутствие там необходимо усиливать и развивать», — подчеркнул он в комментарии порталу «Слово и дело».

Говоря об участии России в разработке месторождения в Зимбабве, экономист указал на огромные плюсы, напомнив, что РФ является из ведущих игроков на этом рынке. При этом Масленников указал на то, что Африка пока еще не вполне устойчива с точки зрения гарантированных стабильных условий ведения бизнеса для иностранных инвесторов, но ситуацию нужно держать под контролем, тем более когда на кону такой актив (Зимбабве обладает вторыми по величине запасами платине в мире. — Прим. ФАН).

«Такого рода месторождения требуют российского участия, или по меньшей мере пристального внимания с последующим участием», — заключил он.

Автор: Ярослава Замысловатова
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