«Делись добром, Москва» – благотворительная барахолка собирает деньги в детский хоспис. ФАН-ТВ

В центре столицы в гостинице Балчуг Кемпински проходит пятая благотворительная барахолка проекта «Делись добром, Москва». Цель мероприятия – сбор пожертвований в детский хоспис «Дом с маяком», который остро нуждается в медицинской технике.

«Мы с девчонками решили основать такое волонтерское движение, собрали всех своих друзей, все участвуют абсолютно безвозмездно – это директора, основатели, владельцы компаний, руководители разного бизнеса, и для них это возможность отдохнуть душой. Они стоят на продаже детской обуви, они выдают бумажки за покупку приобретенных за пожертвования подарков и варят кофе. Для всех это совершенно невероятная, прекрасная история», – рассказывают Наталья Плохова, Ольга Савельева и Ксения Баламатова, соорганизаторы проекта «Делись добром, Москва».

«Прекрасное мероприятие позволяет нам всем делать добро, почувствовать себя вместе. Уже детям своим прикупила одежды, книг, украшений», – говорит Полина Григорьева, участник барахолки.

В течение всего дня здесь можно было купить одежду, обувь и аксессуары более чем от 50 производителей. Также посетителям предлагали поучаствовать в беспроигрышной благотворительной лотерее, где призы предоставили партнеры проекта. Среди них билеты в лучшие российские театры, музеи и выставочные залы, сертификаты в салоны красоты, книги, наборы косметики и многое другое. Главный приз – это уикенд на двоих в отеле Балчуг Кемпински в номере с видом на Кремль.