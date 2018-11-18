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«Китай принял американский вызов»: эксперт объяснил отсутствие итоговой декларации АТЭС-2018

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«Китай принял американский вызов»: эксперт объяснил отсутствие итоговой декларации АТЭС-2018

Москва, 18 ноября. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли принять итоговую декларацию из-за американо-китайских противоречий, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

 

По мнению эксперта, Штаты не были заинтересованы в принятии этого документа, а «Китай со своей стороны также решил каким-то образом противопоставить себя США». Кроме того, Васильев напомнил, что вице-президент США Майк Пенс заявлял о готовности США к холодной войне с КНР. Это обстоятельство, по его словам, также «не добавило никакого энтузиазма» Пекину.

При этом он отметил, что Вашингтон, наверное, думал, что китайское руководство будет более сговорчивым в торгово-экономических вопросах, но не тут-то было.

«Китай принял американский вызов и заявил, что будет отвечать симметрично», — пояснил он в беседе с телеканалом RT.

Теперь, по его мнению, противоречия будут только нарастать, причем во всех сферах. Так, например, можно видеть, что вдоль границ по морской акватории по-прежнему «дефилирует» американский Военно-морской флот.

«Все это создает ощущение, что США опять хотят использовать силовое давление вместо дипломатического. Не думаю, что применительно к Китаю это вообще способствовало улучшению отношений», — считает Васильев.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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