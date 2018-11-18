«Не с кем там сейчас говорить»: эксперт объяснил, почему Путин «поставил точку» в отношениях с Киевом

Москва, 18 ноября. Выступление президента России Владимира Путина на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является важным сигналом для Киева, считает политолог Дмитрий Куликов.

По словам Куликова, лидер России в своей речи указал на непригодность нынешней украинской власти к ведению переговоров. То, что Путин зафиксировал данный факт, имеет большое значение для российско-украинских взаимоотношений, считает политолог.

«[Путин] поставил определенную точку в спекуляциях о взаимоотношениях с Украиной. Не с кем и не о чем там сейчас говорить по причине того, что другая сторона просто не договороспособна, я бы сказал так, и не переговороспособна», — заявил политолог.

Эксперт отметил, что глава государства выразил готовность продолжать диалог со следующим украинским руководством, которое придет к власти демократическим путем по итогам голосования. Куликов добавил, что Москва готова к сотрудничеству с любым представителем Украины, кого бы ни выбрал украинский народ. Однако эксперт подчеркнул, что выборы будут «большим испытанием для европейской демократической Украины».

Напомним, во время выступления в Сингапуре Путин заявил, что встречи в «нормандском формате» не имеют смысла до проведения выборов президента на Украине в марте 2019 года. Президент РФ добавил, что, по его мнению, нынешнее руководство Киева не способно «что-то сделать для урегулирования».