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«Оказали помощь и отпустили»: СМИ сообщили, что Януковича выписали из Склифа

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«Оказали помощь и отпустили»: СМИ сообщили, что Януковича выписали из Склифа

Москва, 18 ноября. Экс-президента Украины Виктора Януковича выписали из Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В справочной медицинского учреждения журналистам рассказали, что сейчас Янукович среди пациентов не значится.

«Ему оказали помощь и отпустили. У нас его нет», — сообщили в справочной института в комментарии KP.Ru.

При этом в медучреждении подчеркнули, что Януковича не переводили в другую клинику.

Ранее адвокат экс-президента Украины сообщал, что его подзащитный находится в практически обездвиженном состоянии и проведет в больнице около двух-трех недель. Правозащитник также отмечал, что из-за госпитализации Янукович не сможет выступить в суде 19 ноября.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Виктор Янукович был доставлен в институт имени Склифосовского с подозрением на травмы ног и спины.

Автор: Регина Пак
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