Сирия, 19 ноября. В Африне к северо-западу от Алеппо разворачивались тяжелые столкновения боевиков. Смертница совершила самоподрыв около мечети в городе Маарет Ан-Нуман в Идлибе. Коалиция США нанесла очередные авиаудары по Хаджину в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: целиком заняли все ключевые вершины на плато Ас-Сафа, установив огневой контроль над районом; ответили на обстрелы джихадистов к северу и к северо-западу от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла серьезные потери из-за междоусобных боев в Африне; подтвердила участие в турецком наступлении против YPG к востоку от Евфрата.

Международная коалиция: нанесла по меньшей мере 10 ударов с воздуха по Хаджину; отрицает гибель 40 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор в ходе недавней бомбардировки ВВС США в поселении Аль-Букан.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась мощным ответным ударам САА к юго-востоку от Идлиба; вела бои с военнослужащими войск САР в горах на севере Латакии.

ВКС РФ: продолжали разведывательные операции в демилитаризованной зоне в северо-западной части САР из-за роста активности террористов.

Курды: лишились одного из радикалов SDF****, убитого, как предполагается, террористами ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): было заподозрено в проведении попытки атаки смертницы в городе Маарет Ан-Нуман.

Провинция Латакия

Боевики, укрывающиеся в горных районах на северо-востоке Латакии, накануне возобновили провокационные обстрелы расположений Сирийской арабской армии (САА) и близлежащих мирных районов. Чуть позже правительственные силы открыли ответный огонь. Согласно информации военного источника на его странице в сети Twitter (@IvanSidorenko1), наиболее интенсивные столкновения разворачивались в предместьях оккупированного города Кабана. В этом регионе дислоцируются преимущественно бандгруппы «Джебхат ан-Нусры» и других крайне радикальных формирований, которые время от времени возобновляют попытки расширить свою зону влияния в горной местности данной провинции.

Провинция Алеппо

В центре Африна в прошедшие сутки разворачивались бои между бандформированиями Сирийской свободной армии (ССА), сообщал новостной Twitter-ресурс (@Step_Agency). По его данным, в ходе противостояния были ранены и убиты несколько боевиков, однако подробности столкновений, а также сведения о возможных мирных жертвах еще выясняются.

Высокопоставленный командир ССА подтвердил готовность формирования принять участие в грядущем наступлении войск Турции против курдских группировок на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Данную информацию передавал на своей странице в Twitter (@badly_xeroxed) местный источник. Согласно информации Anadolu, на данный момент мобилизованы уже порядка 6500 протурецких бойцов, которые вскоре будут участвовать в операции против курдских Демократических сил Сирии (SDF).

Армия Турции и союзные отряды «Свободной армии» накануне начали спецоперацию в северной части провинции Алеппо, цель которой — положить конец произволу отдельных полевых командиров ССА на захваченных Анкарой территориях САР. По сведениям агентства Al Masdar News, союзники арестовали несколько десятков исламистов, замеченных в мародерстве, похищениях гражданских лиц, насилии по отношению к населению, в Африне и его предместьях. Кроме того, в городе по решению турецкого военного командования теперь действует комендантский час.

К северо-западу от Манбиджа в минувшие сутки отмечались интенсивные перестрелки между Отрядами народной самообороны (YPG) и боевиками «Свободной армии», передавала радиостанция Alkul. Наиболее тяжелые столкновения прошли в районе поселения Махсанлы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Полковник Шон Райан, один из представителей командования войск западной коалиции во главе в США, вчера попытался опровергнуть сообщения агентства SANA и других СМИ относительно 40 гражданских лиц, убитых в результате авианалета ВВС Соединенных Штатов и их союзников на город Аль-Букан, который произошел за день до этого. Он подтвердил сам факт бомбардировки, но заверил, будто бы никто из мирных жителей не пострадал, сообщал портал Al Masdar News. Кроме того, Райан также заявил, что силы коалиции якобы ни разу не использовали запрещенное вооружение, и в частности белый фосфор.

Между тем накануне продолжались авиаудары ВВС США по Хаджину, в том числе по его центральным районам. Согласно сведениям Step News Agency, налеты начались почти с самого рассвета. В общей сложности было нанесено по меньшей мере 10 ударов. Информация о новых жертвах среди местных жителей еще уточняется.

Курдский радикал из отрядов SDF был убит неизвестными в деревне Шухейл, расположенной в юго-восточной части Дейр-эз-Зора вблизи линии соприкосновения с джихадистами «Исламского государства», передавало издание Euphrates Post. Предполагается, что убийство было совершено боевиками подпольных ячеек террористической группировки, которые до сих пор активно действуют практически во всех районах так называемого Сирийского Курдистана.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции Идлиб в прошедшие сутки вновь велись перестрелки правительственных сил и радикальных исламистских формирований. Очередное обострение на этом направлении, как и всегда, было спровоцировано последними. В ответ на регулярные обстрелы-провокации джихадистов военнослужащие САА наносили удары, в основном из артиллерийских орудий, по объектам «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней бандгрупп в предместьях населенных пунктов Ат-Тамания, Мушайрифа, Сукейк, Аз-Зарзур и Умм Аль-Халахиль, сообщал портал Baladi News. Также, по информации источников Masar Press Net, войск САР вели огонь со стороны Абу Дали по позициям исламистов на окраине соседнего города Хувейн Аль-Кебир.

На юге региона накануне отмечались полеты самолетов-разведчиков ВКС России. Согласно сведениям Masar Press Net, сразу несколько были замечены в небе над Маарет Ан-Нуманом. Местные наблюдатели объясняют активизацию разведывательной деятельности авиации РФ значительным ростом количества терактов, нападений и обстрелов джихадистов на южных окраинах «Большого Идлиба».

Около мечети в Маарет Ан-Нумане вчера утром прогремел взрыв. Как сообщил местный информационный Twitter-ресурс IDLIB PLUS, в городе сработало взрывное устройство, которое активировала на себе смертница. Среди мирных жителей, к счастью, никто не пострадал. Активисты полагают, что женщина могла состоять в одной из местных «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Хама

Информационные ресурсы в соцсетях, связанные с боевиками, в минувшие сутки продолжали публиковать данные об обстрелах сирийской армии, которые будто бы велись в нарушение режима без огня, к северу от Хамы. В действительности правительственные силы были вынуждены отвечать на непрекращающиеся обстрелы-провокации исламистов, в том числе из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Ан-Нусрой». Так, канал Halab Today передавал, что военнослужащие САА нанесли несколько ударов по террористам на окраинах поселка Аз-Зака. Jisr TV сообщал о нескольких артиллерийских снарядах, выпущенных сирийскими солдатами по позициям боевиков около деревни Таль Аль-Сахр на северо-западе провинции. Кроме того, по сведениям Masar Press Net, войска САР также вели минометный огонь по опорным пунктам «Ан-Нусры» и подконтрольных ей формирований в предместьях Аль-Латамины.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская армия целиком заняла все ключевые вершины на плато Ас-Сафа к северо-востоку от Эс-Сувейды, установив тем самым полный огневой контроль над данным районом, передавал новостной центр Muraselon. Последние бандгруппы боевиков ИГИЛ вынуждены сдаваться без боя, тем не менее в регионе все еще могут укрываться разрозненные формирования ИГ или отдельные джихадисты, которые прячутся в пещерах и туннелях. Также сообщается, что перед отступлением исламисты заминировали некоторые участки Ас-Сафы, для зачистки которых уже скоро, вероятно, будут задействованы инженерные подразделения САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)