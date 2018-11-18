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Ученые назвали идеальный рацион питания для поддержания веса

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Ученые назвали идеальный рацион питания для поддержания веса

Москва, 18 ноября. Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы пришли к выводу, что употребление качественных продуктов питания с низким содержанием сахара и очищенных злаков способствует поддержанию здорового веса.

Исключение из рациона питания сахара и очищенных злаков способствует снижению риска развития хроническим заболеваний и помогает поддерживать вес. Также ученые опровергли распространенное убеждение о том, что существует идеальное для всех людей соотношение жиров и углеводов.

Исследователи рекомендовали желающим сохранить вес заменить насыщенные жиры ненасыщенными, а также употреблять больше цельных злаков и овощей вместо рафинированных углеводов.

Автор: Софья Куликова
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