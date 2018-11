Удар в лицо и газовый баллончик: полиция ищет напавших на канадского фотографа в Киеве

Киев, 18 ноября. Противники марша в защиту прав трансгендерных людей напали на канадского фотографа Майкла Колборна в центре Киева. Полиция украинской столицы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и ищет правонарушителей.

Канадец рассказал сотрудникам полиции, что изначально двое мужчин втянули его в словесную перепалку, когда фотограф снимал возле Владимирского собора.

После нападения правонарушители скрылись. Фотограф успел снять нападавших со спины. Он передал фото сотрудникам полиции. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски нападавших.

Майкл Колборн в своем Twitter-аккаунте рассказал, что в результате потасовки ему сломали очки и порезали лицо.

#thread about the pathetic display today at #transmarchukraine #трансмарш2018, and, along with the broken glasses and cuts on my face and fat lip, further proof that this country has a huge far-right problem. Stop downplaying it. https://t.co/iFuUaLdZSf