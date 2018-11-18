Удар в лицо и газовый баллончик: полиция ищет напавших на канадского фотографа в Киеве
Киев, 18 ноября. Противники марша в защиту прав трансгендерных людей напали на канадского фотографа Майкла Колборна в центре Киева. Полиция украинской столицы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и ищет правонарушителей.
Канадец рассказал сотрудникам полиции, что изначально двое мужчин втянули его в словесную перепалку, когда фотограф снимал возле Владимирского собора.
«Один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой — применил газовый баллончик», — говорится в сообщении полиции Киева.
После нападения правонарушители скрылись. Фотограф успел снять нападавших со спины. Он передал фото сотрудникам полиции. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски нападавших.
Майкл Колборн в своем Twitter-аккаунте рассказал, что в результате потасовки ему сломали очки и порезали лицо.
«Сломанные очки и порезы на моем лице и губе еще одно доказательство того, что эта страна имеет огромную крайне правую проблему», — написал Колборн.
#thread about the pathetic display today at #transmarchukraine #трансмарш2018, and, along with the broken glasses and cuts on my face and fat lip, further proof that this country has a huge far-right problem. Stop downplaying it. https://t.co/iFuUaLdZSf— Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.