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Удар в лицо и газовый баллончик: полиция ищет напавших на канадского фотографа в Киеве

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Удар в лицо и газовый баллончик: полиция ищет напавших на канадского фотографа в Киеве

Киев, 18 ноября. Противники марша в защиту прав трансгендерных людей напали на канадского фотографа Майкла Колборна в центре Киева. Полиция украинской столицы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и ищет правонарушителей.

Канадец рассказал сотрудникам полиции, что изначально двое мужчин втянули его в словесную перепалку, когда фотограф снимал возле Владимирского собора.

«Один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой — применил газовый баллончик», — говорится в сообщении полиции Киева.

После нападения правонарушители скрылись. Фотограф успел снять нападавших со спины. Он передал фото сотрудникам полиции. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски нападавших.

Майкл Колборн в своем Twitter-аккаунте рассказал, что в результате потасовки ему сломали очки и порезали лицо.

«Сломанные очки и порезы на моем лице и губе еще одно доказательство того, что эта страна имеет огромную крайне правую проблему», — написал Колборн.

Автор: Регина Пак
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