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Бойко согласился стать кандидатом в президенты Украины от оппозиции

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Бойко согласился стать кандидатом в президенты Украины от оппозиции

Киев, 18 ноября. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко согласился быть единым кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» на выборах президента Украины в марте 2019 года.

Ранее лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что совет двух оппозиционных партий Украины «Оппозиционный блок» и «За жизнь» принял решение выдвинуть единого кандидата от оппозиции Юрия Бойко.

«Я должен защитить избирателей, причем не только юга или востока, а уже всей страны от сегодняшнего режима», — сказал Бойко.

По словам кандидата в президенты Украины, глава партии «За жизнь» сделал «мужественный шаг», отказавшись от участия в президентской гонке. Кроме того, кандидат от оппозиции заявил, что объединение еще ждет политических союзников.

Две оппозиционные партии Украины подписали соглашение об объединении для участия в  президентских и парламентских выборах. Рабинович рассказал, что отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президенты станы, так как исповедует иудаизм и не имеет «морального права» быть арбитром в вопросах православия.

Напомним, выборы президента Украины намечены на март 2019 года. Согласно опросам граждан, лидирующие позиции в президентской гонке занимает Юлия Тимошенко, далее следует нынешний президент страны Петр Порошенко.

Автор: Софья Куликова
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