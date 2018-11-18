Бойко согласился стать кандидатом в президенты Украины от оппозиции

Киев, 18 ноября. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко согласился быть единым кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» на выборах президента Украины в марте 2019 года.

Ранее лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что совет двух оппозиционных партий Украины «Оппозиционный блок» и «За жизнь» принял решение выдвинуть единого кандидата от оппозиции Юрия Бойко.

«Я должен защитить избирателей, причем не только юга или востока, а уже всей страны от сегодняшнего режима», — сказал Бойко.

По словам кандидата в президенты Украины, глава партии «За жизнь» сделал «мужественный шаг», отказавшись от участия в президентской гонке. Кроме того, кандидат от оппозиции заявил, что объединение еще ждет политических союзников.

Две оппозиционные партии Украины подписали соглашение об объединении для участия в президентских и парламентских выборах. Рабинович рассказал, что отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президенты станы, так как исповедует иудаизм и не имеет «морального права» быть арбитром в вопросах православия.

Напомним, выборы президента Украины намечены на март 2019 года. Согласно опросам граждан, лидирующие позиции в президентской гонке занимает Юлия Тимошенко, далее следует нынешний президент страны Петр Порошенко.