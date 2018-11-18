Мощный взрыв прогремел в городе Тикрит в Ираке, есть жертвы

Багдад, 18 ноября. Жизни как минимум пяти человек унес мощный взрыв в иракском городе Тикрит. В настоящее время установлено, что на одной из улиц этого города был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль.

Местный телеканал «Аль-Маядин» сообщает о пяти погибших при взрыве. Однако агентство Reuters приводит данные о двух жертвах и шести раненых. При этом источник в полиции уточнил, что после взрыва загорелись около 10 автомобилей.

В данный момент все подробности и точные данные о погибших и пострадавших уточняются.