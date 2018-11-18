Названы боевые возможности российского истребителя Су-57

Москва, 18 ноября. Российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет одновременно вести до 30 воздушных целей. Об этом сообщил генеральный директор НИИП имени Тихомирова Юрий Белый в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По его словам, новых боевых возможностей удалось достичь за счет антенн, расположенных по всему корпусу самолета. У предыдущих аналогов истребителя был только один локатор, установленный в носовой части фюзеляжа.

Антенны, установленные по всему корпусу истребителя, позволят обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен метров. Элементы радара Су-57 спрятаны под обшивкой самолета. Таким образом, борт сможет выполнять функции и истребителя, и разведчика. Кроме того, эта возможность Су-57 позволит быть ему наводчиком для беспилотников.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Воздушное судно предназначено для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Способно преодолевать системы ПВО противника.

Ранее на кадрах программы телеканала «Звезда» западные журналисты разглядели макет «секретного» российского истребителя шестого поколения. По их мнению, разработку показали специально.