Главные новости 18 ноября
Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 18 ноября.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наглядно продемонстрировал членам Североатлантического альянса, что Москва не готова идти на уступки и подчиняться правилам западных стран. Эксперт рассказал, как Шойгу «отучил» НАТО ставить условия России.
Военные действия в Донбассе закончатся, когда Европа прекратит финансировать украинских политиков и чиновников. Об этом заявил международный наблюдатель из Германии на выборах главы Донецкой народной республики Мануэль Оксенрайтер. Стыдно за Меркель: в Германии рассказали, как закончить войну в Донбассе.
Депутат Швыткин отметил, что на сегодняшний день сосредоточение российских военных сил и средств в Азовском море достаточно, чтобы противостоять любой угрозе. Кто будет «воевать за Украину»: в Госдуме рассказали о возможности силового сценария на Азове.
Видео последнего выступления известного певца Евгения Осина, скончавшегося 17 ноября, появилось в сети. Появилось видео последнего выступления Евгения Осина.
Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе в огромном количестве поставляются непригодные к использованию боевые припасы. СБУ расследует диверсию: в ДНР рассказали о получении ВСУ непригодных боеприпасов в Донбассе.
Министр обороны Сергей Шойгу в очередной раз в своей карьере государственного деятеля доказал свою универсальность, уверен политолог. Нас не просто боятся: эксперт рассказал о главном аргументе Шойгу в умиротворении Запада.
Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Российская Федерация может закрыть Азовское море для украинских судов, а это, в свою очередь, приведет к «большой войне» с Украиной. В Киеве объяснили, почему Запад не вступится за Украину в случае «большой войны» с Россией.
Одна из бригад ВСУ, которой поручено проведение диверсии, уже получила комплекты химзащиты. Киев готовит диверсию на одном из крупнейших химзаводов в Европе — ДНР.
Украинский продюсер и исполнитель песен Алексей Потапенко посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, скончавшемуся в субботу в Москве. Известный украинский певец посвятил стихотворение Осину.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил отсутствие нового Майдана на Украине телевизионной пропагандой. «Ведь жить стало хуже»: Азаров рассказал, почему на Украине не будет нового Майдана.