Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 18 ноября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наглядно продемонстрировал членам Североатлантического альянса, что Москва не готова идти на уступки и подчиняться правилам западных стран. Эксперт рассказал, как Шойгу «отучил» НАТО ставить условия России.

Военные действия в Донбассе закончатся, когда Европа прекратит финансировать украинских политиков и чиновников. Об этом заявил международный наблюдатель из Германии на выборах главы Донецкой народной республики Мануэль Оксенрайтер. Стыдно за Меркель: в Германии рассказали, как закончить войну в Донбассе.

Депутат Швыткин отметил, что на сегодняшний день сосредоточение российских военных сил и средств в Азовском море достаточно, чтобы противостоять любой угрозе. Кто будет «воевать за Украину»: в Госдуме рассказали о возможности силового сценария на Азове.

Видео последнего выступления известного певца Евгения Осина, скончавшегося 17 ноября, появилось в сети. Появилось видео последнего выступления Евгения Осина.

Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе в огромном количестве поставляются непригодные к использованию боевые припасы. СБУ расследует диверсию: в ДНР рассказали о получении ВСУ непригодных боеприпасов в Донбассе.

Министр обороны Сергей Шойгу в очередной раз в своей карьере государственного деятеля доказал свою универсальность, уверен политолог. Нас не просто боятся: эксперт рассказал о главном аргументе Шойгу в умиротворении Запада.

Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Российская Федерация может закрыть Азовское море для украинских судов, а это, в свою очередь, приведет к «большой войне» с Украиной. В Киеве объяснили, почему Запад не вступится за Украину в случае «большой войны» с Россией.

Одна из бригад ВСУ, которой поручено проведение диверсии, уже получила комплекты химзащиты. Киев готовит диверсию на одном из крупнейших химзаводов в Европе — ДНР.

Украинский продюсер и исполнитель песен Алексей Потапенко посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, скончавшемуся в субботу в Москве. Известный украинский певец посвятил стихотворение Осину.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил отсутствие нового Майдана на Украине телевизионной пропагандой. «Ведь жить стало хуже»: Азаров рассказал, почему на Украине не будет нового Майдана.