В Раде предложили разрешить украинцам ездить без прав

Киев, 18 ноября. Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Ирина Суслова предложила разрешить украинцам управлять транспортным средством, но при этом не иметь при себе водительского удостоверения и страховки.

Парламентарий пояснила инициативу тем, что у всех полицейских есть устройство с доступом к базе данных. Сотрудник патрульной службы может самостоятельно узнать информацию о водителе, пробив его по базе.

По словам Сусловой, существующие правила лишь усложняют жизнь водителям, сообщает портал Час Пик.