Депутаты Рады и радикалы атаковали журналистов на марше в защиту трансгендеров в Киеве

Киев, 18 ноября. Депутаты Верховной рады и радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne во время марша в защиту трансгендеров в центре Киева.

В частности, корреспондента телеканала Богдана Аминова атаковала депутат Оксана Корчинская. Она обвинила его в том, что журналисты якобы провоцируют противников этой акции, а после этого принялась выгонять съемочную группу с площади.

«Нас буквально вытолкали с этого митинга, на который пришли радикалы», — заявил Аминов.

Более того, когда он препирался с Корчинской, к ним подскочил радикал плюнул журналисту прямо в лицо. Правоохранителей рядом ожидаемо не оказалось.

По мнению Аминова, все это является самым настоящим нарушением статьи о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. По данному факту журналист написал заявление в полицию.