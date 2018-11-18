Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Депутаты Рады и радикалы атаковали журналистов на марше в защиту трансгендеров в Киеве

34
0 Оставить комментарий

Депутаты Рады и радикалы атаковали журналистов на марше в защиту трансгендеров в КиевеКиев, 18 ноября. Депутаты Верховной рады и радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne во время марша в защиту трансгендеров в центре Киева.

В частности, корреспондента телеканала Богдана Аминова атаковала депутат Оксана Корчинская. Она обвинила его в том, что журналисты якобы провоцируют противников этой акции, а после этого принялась выгонять съемочную группу с площади.

«Нас буквально вытолкали с этого митинга, на который пришли радикалы», — заявил Аминов.

Более того, когда он препирался с Корчинской, к ним подскочил радикал плюнул журналисту прямо в лицо. Правоохранителей рядом ожидаемо не оказалось.

По мнению Аминова, все это является самым настоящим нарушением статьи о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. По данному факту журналист написал заявление в полицию.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.