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Замерзающие жители Одесской области заблокировали трассу и требуют включить отопление

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Замерзающие жители Одесской области заблокировали трассу и требуют включить отопление

Киев, 18 ноября. Жители Одесской области перекрыли Одесса — Южный, требуя включить им отопление. Акция проходит неподалеку от села Крыжановка.

По словам одного из депутатов Крыжановского сельсовета Сергея Колодяжного, дорогу заблокировали замерзающие жители жилого комплекса «Европейский». В отсутствии тепла в своих ледяных квартирах они винят застройщика — фирму «Реал-Инвест» в лице Константина Дондова.

По данным местных СМИ, этот застройщик владеет котельной в многострадальном ЖК. Колодяжный рассказал порталу «Думская», что чиновники обещают, что разрешат ситуацию и найдут выход, но ничего не меняется, и без тепла по-прежнему остаются более 500 квартир этого жилого комплекса.

Ранее жители ЖК «Европейский» пикетировали областную администрацию, а также перекрывали улицу Бочарова в районе ее пересечения с улицей Семена Палия.

Автор: Ярослава Замысловатова
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