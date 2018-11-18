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Расчлененное тело Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах

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Расчлененное тело Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах

Анкара, 18 ноября. Расчлененное тело журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Человеческие останки служба пограничного контроля могла не обнаружить из-за дипломатической неприкосновенности граждан Саудовской Аравии, выехавших из Турции спустя несколько часов после убийства Хашукджи.

«Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашукджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности», — сказал Хулуси Акар, пишет Yeni Safak.

Напомним, Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Последний раз его видели входящим в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября в Генеральной прокуратуре Саудовской Аравии сообщили, что, по предварительным данным, журналист американского издания мертв. К его смерти могла привести ссора с сотрудниками дипломатической миссии. По делу задержан 21 человек. Для пятерых из них Генпрокуратура страны потребовала смертной казни. Остальных виновных ждет наказание согласно законам мусульманского права — шариата.

Автор: Регина Пак
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