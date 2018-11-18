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Жертвами тайфуна «Тораджи» во Вьетнаме стали 12 человек

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Жертвами тайфуна «Тораджи» во Вьетнаме стали 12 человек

Ханой, 18 ноября. Тропических шторм, вызванный тайфуном «Тораджи», унес жизни минимум 12 человек в городе Нячанг во вьетнамской центральной провинции Кханьхоа. Стихия разрушила городскую инфраструктуру, об этом сообщает VnExpress.

«По всему городу видны разрушения, вызванные сильными ливнями», — приводит слова представителя местных властей Нгуена Си Кханя издание.

Как сообщил комитет по предотвращению катастроф, два человека погибли в результате обрушения стены в одном из городских ресторанов. Среди погибших – владелец ресторана и семилетний ребенок. В трагедии пострадали еще четыре человека. В городе продолжается эвакуация, жители покидают район действия стихии.

Автор: Софья Куликова
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