Песков объяснил, почему Россия «не переходит в наступление» в АТР

Москва, 18 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам представителя Кремля, Москва не совершает никаких резких движений и последовательно выстраивает свои отношения с государствами АТР.

Так он прокомментировал вопрос о том, не задумываются ли власти РФ о том, чтобы сменить тактику и перейти в «некое наступление» на фоне некоторого ослабления Штатов в этом регионе.

«Давайте не забывать, что Россия, она не совершает каких-то там рывков во внешней политике, Россия слишком большая страна, чтобы совершать резкие действия», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-1».

Говоря об отношениях со странами АТР, Песков добавил, что Москва заинтересовала в развитии этих связей, на это и направлены ее усилия.