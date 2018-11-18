Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков объяснил, почему Россия «не переходит в наступление» в АТР

46
0 Оставить комментарий

Песков объяснил, почему Россия «не переходит в наступление» в АТР

Москва, 18 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам представителя Кремля, Москва не совершает никаких резких движений и последовательно выстраивает свои отношения с государствами АТР.

Так он прокомментировал вопрос о том, не задумываются ли власти РФ о том, чтобы сменить тактику и перейти в «некое наступление» на фоне некоторого ослабления Штатов в этом регионе.

«Давайте не забывать, что Россия, она не совершает каких-то там рывков во внешней политике, Россия слишком большая страна, чтобы совершать резкие действия», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-1».

Говоря об отношениях со странами АТР, Песков добавил, что Москва заинтересовала в развитии этих связей, на это и направлены ее усилия.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.