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Путин поздравил с юбилеем австрийского горнолыжника Шранца

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Путин поздравил с юбилеем австрийского горнолыжника Шранца

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил в 80-летием австрийского горнолыжника Карла Шранца. Текст телеграммы опубликован на сайте посольства РФ в Австрии.

В телеграмме отмечается, что Шранц внес огромный вклад в популяризацию спорта как в Австрии, так и за ее пределами. В России Шранца знают не только как выдающегося спортсмена, но и как друга. Путин пожелал австрийскому спортсмену здоровья, счастья и бодрости духа.

«Высоко ценим твой личный вклад в развитие российско-австрийского диалога, а также поддержку, которую ты оказал при подготовке Олимпийских игр в Сочи», — сказано в телеграмме.

Шранц является трехкратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр в слаломе-гиганте. В 1972 году спортсмена дисквалифицировали за то, что он имел спонсорские контакты, хотя большинство спортсменов имели поддержку. После этого инцидента Международный олимпийский комитет провел ряд реформ.

 

Автор: Софья Куликова
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