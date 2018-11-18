Сирия, 18 ноября. В предместьях Манбиджа на северо-востоке Алеппо начались перестрелки курдов и боевиков ССА**. Один из высокопоставленных главарей SDF**** был убит неизвестными к северу от Хасаки. Военнослужащие САА обнаружили крупный схрон с оружием террористов в окрестностях Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами террористов в окрестностях Даръа; провели ответные обстрелы командных пунктов и других объектов джихадистов к югу от Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала одного из своих высокопоставленных боевиков в городе Африн.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под ответным огнем войск САР на юго-востоке провинции Идлиб.

Курды: ведут интенсивные перестрелки с бандгруппами ССА в северо-западных предместьях Манбиджа; лишились высокопоставленного главаря, убитого неизвестными к северу от Хасаки.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики арестовали высокопоставленного члена одной из бандгрупп Сирийской свободной армии (ССА) в городе Африн в рамках кампании Анкары по зачистке севера провинции Алеппо от всех радикалов, совершающих преступления против человечности. Об этом сообщает Step News Agency. Агентство Masar Pres Net тем временем передает, что в административном центре данного кантона на северо-западе региона были временно закрыты все школы в связи с проведением данной спецоперации Турции и подконтрольных ей бандформирований.

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и других радикальных группировок возобновили обстрелы и на юго-западных окраинах провинции Алеппо, которые, как и северные районы Хамы, входят в зону «Большого Идлиба». В настоящее время Сирийская арабская армия (САА) ведет ответные обстрелы командных пунктов и других объектов джихадистов в этом регионе. По данным Baladi News, правительственные силы сейчас действуют преимущественно в окрестностях поселения Халаса, используя в основном артиллерийские орудия.

В северо-западных предместьях города Манбидж начались перестрелки курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и бандгрупп ССА, передает станция Radio Alkul. Самые ожесточенные столкновения сейчас фиксируются около населенного пункта Махсанлы на берегу реки Саджу.

Провинция Даръа

В населенном пункте Ядуда, находящемся в нескольких километрах к северо-западу от Даръа, военнослужащими войск САР был обнаружен крупный схрон с оружием и боеприпасами террористов, сообщает Twitter-ресурс (@SyriawatanNews). Оттуда были изъяты гранатометы, автоматы, снайперские винтовки, пусковые установки к ПТУР и многое другое. Почти с самого начала конфликта и до лета нынешнего года этот город, как и большая часть всех территорий провинции Даръа и соседней Эль-Кунейтры, находились в оккупации боевиков-исламистов. Там, в частности, базировались бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам». Эти юго-западные провинции САР были полностью освобождены в июле в ходе совместной операции САА и ВКС РФ.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части Идлиба сохраняется напряженная обстановка. Подразделения САА продолжают наносить удары по позициям джихадистов в ответ не недавние провокации «Джебхат Ан-Нусры» и ее союзников. Как передают источники Masar Press Net, сирийские военные, дислоцирующиеся на окраинах города Абу Дали, в данный момент ведут артиллерийский огонь по опорным пунктам исламистов около оккупированных населенных пунктов Умм Джалал и Хувейн Аль-Кебир. Сведений о потерях, понесенных боевиками, оппозиционный портал не приводит.

Провинция Хасака

В городе Амуда, расположенном на севере провинции Хасака у границы с Турцией, был убит один из высокопоставленных главарей Сирийских демократических сил (SDF) по имени Дияр Махи. По информации агентства Al Sharq News, курдский полевой командир был застрелен группой неизвестных в одном из центральных кварталов населенного пункта. Предполагается, что нападение было совершено либо террористами подпольных ячеек «Исламского государства»1, либо бойцами местного арабского ополчения, выступающего против оккупации «Демократических сил» и Соединенных Штатов на северо-востоке САР. Сейчас так называемая курдская полиция «Асайиш» проводит следственные мероприятия на месте убийства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)