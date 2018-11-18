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Продюсер «Ласкового мая» рассказал, где похоронят Евгения Осина

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Продюсер «Ласкового мая» рассказал, где похоронят Евгения Осина

Москва, 17 ноября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что певец Евгений Осин будет похоронен в кругу близких друзей и родных на Троекуровском кладбище в Москве.

«Он будет недалеко от режиссера Юнгвальд-Хилькевича, который «Выше Радуги» снимал, мой сын там недалеко… Это 23-й участок. Это новая территория Троекуровского кладбища – одна из самых таких развивающихся», — пояснил он в интервью радиостранции «Говорит Москва»

Кроме того, разин рассказал, что намерен с друзьями организовать в январе вечер памяти Евгения Осина.

«Мы договорились с Андреем Ковалевым, что соберем в клубе «Подсолнухи», где Женя выступал и последний был его концерт, в конце января месяца всех друзей и проведём вечер памяти и все полученные средства направим на создание ему памятника, который будет установлен на Троекуровском кладбище», — добавил продюсер «Ласкового мая».

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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