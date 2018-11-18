На Западе разглядели «секретный» российский истребитель в фильме о Су-57

Москва, 18 ноября. Модель «секретного» российского истребителя шестого поколения попала в кадр фильма, посвященного самолету Су-57. Макет разглядели западные журналисты.

По их словам, модель новейшего истребителя появляется в фильме телеканала «Звезда» на 21-й минуте. В этот момент в кадре запечатлен пульт операторов испытательного стенда. Над ним стоят модели самолетов, в том числе экспериментальных. Крайним слева установлен макет небольшого борта.

Как пишет издание Defence Blog, это не что иное, как модель гиперзвукового истребителя шестого поколения. На Западе считают, что разработку в фильме о Су-57 показали намеренно.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации сообщали, что истребитель шестого поколения должны презентовать до 2025 года. Новый самолет сможет работать в беспилотном режиме. Отметим, что в Су-57 уже использованы технологии шестого поколения. Среди них — обмен функциями между бортовыми системами.

Американские эксперты неоднократно отмечали, что США утрачивают технологическое превосходство над Россией. По словам эксперта американского института Клейрмонт Марка Хэлприна, американская система ПРО не может на 100% выполнять задачи по сдерживанию ракетного удара.

Ранее Пентагон заявил о начале массовых испытаний гиперзвукового оружия. Несмотря на то, что Штаты работают в данной сфере с 1990-х годов, они до сих пор не представили ни одного аппарата, способного выполнять боевые задачи. Часть экспертов высказывает предположение, что ускорить разработку гиперзвукового оружия США подталкивает превосходство Москвы.