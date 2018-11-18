«Мне сказали возвращаться на родину»: канадского журналиста избили на митинге в Киеве

Киев, 18 ноября. Украинские радикалы избили канадского журналиста Майкла Колборна во время марша трансгендеров в парке имени Шевченко в Киеве. Об этом сообщил его коллега Кристофер Миллер в Twitter.

По словам Миллера, праворадикальные противники марша напали на участников шествия в защиту гендерных меньшинств. Один из нападающих ударил Колборна по лицу и разбил очки.

«Один из нападавших, который ходил вокруг, сказал мне возвращаться на родину, как только понял, что я иностранец», — рассказал Колборн.

В полиции Киева сообщили, что между журналистом и двумя радикала возникла словесная перепалка из-за того, что канадец фотографировал шествие. Радикалы избили журналиста и попытались скрыться, однако Колборну удалось сфотографировать нападавших со спины. Правоохранители завели уголовное дело по факту нападения.

Третий год подряд в Киеве проходит шествие в защиту прав трансгендоров, приуроченное ко Дню памяти жертв насилия. Радикально настроенные противники шествия попытались помешать проведению акции – участников митинга забросали дымовыми шашками и газовыми баллончиками. Полицейские пытались предотвратить столкновения, тем не менее травмы получили несколько девушек, кроме того, ранения получили и представители СМИ.

Как рассказала глава ЛГБТ-движения «Инсайт» Елена Шевченко на своей странице в Facebook, пока активисты кричали «права человека превыше всего», ультра-правые радикалы забрасывали участников шашками и скандировали «Слава нации — смерть врагам!».

«Украина, кажется, под контролем ультра-радикалов», — подытожила Шевченко.

Активистам пришлось перенести мероприятие и сместиться из парка к станции метро «Университет» под защиту полиции, которая выступила барьером между радикалами и правозащитниками. Инцидент стал очередным доказательством того, что несмотря на стремление Киева к ассоциации с ЕС, украинское общество не готова принимать ценности Евросоюза.