Донбасс сегодня: ЛНР несет потери под огнем зениток и снайперов ВСУ, в ДНР «взорвался арсенал»

Донбасс, 18 ноября. Интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ резко возросла. Украинские командиры налаживают бизнес в зоне конфликта. Украинские СМИ сообщили о подрыве арсенала в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Интенсивность обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков в минувшие сутки значительно увеличилась. В результате на западной окраине города, в поселке Трудовские, получил ранение мирный житель Донецка 1990 года рождения.

На донецком направлении украинские войска задействовали тяжелые минометы, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. На горловском и мариупольском направлении использовались преимущественно БМП и БТР, а также автоматические и противотанковые гранатометы.

Всего на территории ДНР под огнем ВСУ оказались 15 городов и поселков, по которым киевские силовики выпустили более 310 мин и гранат различного типа и калибра. Режим прекращения огня был нарушен 18 раз.

По территории четырех населенных пунктов Луганской народной республики украинские войска выпустили до 100 120-мм и 82-мм мин. Поселок Марьевка обстрелян из БМП и зенитной установки. На всех направлениях применялись крупнокалиберные пулеметы, огонь вели снайперы, один защитник ЛНР погиб.

Комбриг ВСУ взимает дань с предпринимателей

О «нелегкой службе» некоторых украинских командиров рассказали в оборонном ведомстве ЛНР со ссылкой на данные разведки. Командир 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Шведюк наладил бизнес, взимая дань с местных предпринимателей в населенных пунктах Луганской области, где дислоцировано его войсковое соединение. Кроме того, Шведюк давал наводки своим подчиненным, которые по его приказу мародерствовали в подконтрольных населенных пунктах.

«Взорванный арсенал» ДНР

В воскресенье днем ленты украинских средств массовой информации наполнились сообщениями о якобы взорванном арсенале в Донецкой народной республике. В качестве аргументации приводятся обсуждения в сообществах социальных сетей и фотографии с территории тылового города Тореза. На фотографиях в поле виден небольшой столп дыма, а в обсуждениях местные жители рассказывают, что «слышали несколько взрывов и предполагают», которые доносились со стороны военных полигонов.

Подтверждений того, что на складах боеприпасов ВС ДНР произошел взрыв, нет даже в комментариях местных жителей. За дополнительными сведениями корреспондент ФАН обратился в управление Народной милиции ДНР. Военные отметили, что в республике в течение трех последних дней в различных районах и на различных полигонах инженерные подразделения армии проводят утилизацию и подрыв неразорвавшихся украинских снарядов, обнаруженных вдоль линии соприкосновения. В связи с данными мероприятиями жители республики могут испытывать некоторый дискомфорт, который никак не связан ни с боевыми действиями, ни с авариями на военных объектах.

Стоит также отметить, что появившиеся в Сети фотографии, использованные украинскими журналистами, более похожи на подрыв одиночного боеприпаса, чем на горящий арсенал или склад. Киевские СМИ в очередной раз просто выдали желаемое за действительное. Поскольку по взрывам на складах и арсеналах ВСУ украинская армия пока проигрывает ополченцам Донбасса всухую, украинские журналисты, видимо, решили «размочить информационный счет». Но, как всегда, не задалось.