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Васильева объяснила, почему российские учителя провалили тест по своему предмету

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Васильева объяснила, почему российские учителя провалили тест по своему предмету

Москва, 18 ноября. Министр просвещения России Ольга Васильева защитила учителей, которые провалили тест Рособрнадзора по математике и информатике. С учителями, по ее мнению, все в порядке, а вот исследование «некорректно от начала от до конца».

«Касаемо этого исследования, я хочу, чтобы меня услышали все: исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования», — уточнила она в эфире Первого канала.

При этом Васильева добавила, что ее глубочайшему убеждению, исследование «некорректно от начала и до конца», а вопрос о его социологическом успехе для нее остается спорным. В связи с этим министр напомнила, что в 2012 году свыше 67% учителей математики прошли переподготовку в рамках концепции преподавания этого предмета.

Ранее о том, что многие задания теста были якобы составлены с грубыми ошибками, заявил преподаватель, доктор физико-математических наук Александр Иванов. По его словам, многие учителя просто отказались его выполнять.

Напомним, тестирование было проведено 12 ноября. В нем приняли участие 22 тыс. учителей из 67 регионов РФ.  Самый успешный результат показали преподаватели  по обществознанию и праву, а также русскому языку и литературе.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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