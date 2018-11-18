Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелетов

Москва, 18 ноября. Во время долгих перелетов президент РФ Владимир Путин работает с документами и читает дайджесты СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что все указы и распоряжения, которые публикуют пресс-служба Кремля и администрация президента, сначала должны быть подписаны Владимиром Путиным.

«Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на чтение художественной литературы у российского лидера остается мало времени.