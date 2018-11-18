Сирия поблагодарила патриарха Кирилла за помощь в борьбе с террористами

Дамаск, 18 ноября. Сирийский министр по делам вакуфов Мухаммад Ас-Сайид поблагодарил Россию за помощь арабской республике в борьбе с террористами. Именно благодаря РФ Сирия смогла противостоять этой угрозе, и в конце концов одержала победу над радикалами, подчеркнул он.

Ас-Сайид ометил, что в настоящее время немногие группировки исламистов остаются на севере и востоке Сирии, «где их поддерживают американцы». По словам министра, террористические группировки "Джебхат ан-Нусра"1 и ИГИЛ1 (обе организации запрещены в РФ) пришли в Сирию и закрепились на ее территории именно с легкой руки западных стран, в частности, при поддержке коалиции во главе с США.

«И если бы не помощь дружественной России, патриарха Кирилла, других российских религиозных лидеров, мы в этой праведной борьбе не выстояли бы», — сказал он встрече с межрелигиозной делегацией РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.