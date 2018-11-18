«Отпугнете верных защитников»: в Германии пригрозили Киеву последствиями за травлю Шредера

Берлин, 18 ноября. Многие украинские политики не видят проблемы в том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер оказался в базе скандального сайта «Миротворец». Это объявление гражданина Германии фактически «врагом государства» может значительно осложнить отношения Берлина и Киева, пишет руководитель украинской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle Бернд Йоханн.

На протяжении многих лет «Миротворец» работает против так называемых «врагов Украины».

«Но это платформа, вопреки своему названию, скорее способствует ненависти и призывает к борьбе против инакомыслящих. Сайт является своего рода «стеной позора». Людей, попавших на этот сайт, называют «врагами» и «террористами». Их честь порочат и им угрожают», — пишет Йоханн.

Немецкий журналист обратил внимание и на то, что доказательства причастности к преступной деятельности людей, попавших в базу «Митротворца», как правило, отсутствуют.

Теперь мишенью скандального сайта и жертвой украинской «травли» стал экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Причиной этому, считает журналист, могло стать то, что Шредер «на протяжении многих лет лоббирует интересы российской газовой отрасли».

«Видимо, именно поэтому «Миротворец» объявил его «врагом государства». Интервью экс-канцлера о Крыме стало поводом», — пишет Йоханн.

Киев, напомнил журналист, проигнорировал требование МИД Германии заблокировать ресурс. Федеральному правительству ФРГ пришлось довольствоваться отпиской, что сервер «Миротворца» находится за рубежом.

«Киев делает вид, что бессилен», — говорится в материале Йоханна.

Журналист отметил: многие украинские политики не видят проблемы в том, что Шредер оказался в списке «Миротворца». Автор материала пригрозил Киеву последствиями за травлю немецкого политика. По его словам, именно такими действиями украинское руководство и «отпугнет верных защитников на международном уровне».

Напомним, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер оказался в списке сайта «Миротворец» после того, как дал интервью изданию Aachener Nachrichten. Шредер заявил, что Киев ведет агрессивную войну против Донбасса. Кроме того он отметил, что не разделяет политику Европейского союза в отношении Украины.