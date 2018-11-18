Медведев прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Ханой, 18 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам, где будет находиться в течение двух дней с официальным визитом.

В понедельник премьер-министр проведет переговоры со своим коллегой Нгуен Суан Фуком, а также встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии государства Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Главной темой переговоров, как отметили в пресс-службе российского Кабмина, станет развитие сотрудничества двух стран в торговле, промышленности, инвестициях и энергетике.

«Будет рассмотрен ход реализации крупных совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов, включая проведение в 2019 году Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России», — отметили в Кабмине РФ.

Напомним, в октябре Нгуен Фу Чонга избрали президентом Вьетнама. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой и подчеркнул, что результаты выборов свидетельствуют о признании заслуг вьетнамского политика в решении задач социально-экономического развития и укрепления внешнеполитических позиций государства.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что новый президент Вьетнама продолжит укреплять отношения с РФ.