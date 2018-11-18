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Нижегородцы оказались заблокированы в ТЦ во время эвакуации

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Нижегородцы оказались заблокированы в ТЦ во время эвакуации

Нижний Новгород, 18 ноября. В ночь на воскресенье в торговом центре «Небо» сработала пожарная сигнализация. Во время эвакуации посетители оказались заблокированы и не смогли самостоятельно выбраться из здания.

Посетители, пытаясь найти выход и выбраться из здания, спустились в подземную парковку. Однако двери на парковке оказались заблокированы. На видео, опубликованном в группе «Типичный Нижний Новгород», видно, что мужчины пытаются выломать дверь с внешней стороны, однако им не удается вызволить людей.

После неудачных попыток выбраться наружу у людей началась паника. К счастью, сигнал тревоги оказался ложным. Прибывшие на место экстренные служб проверили здание и впустили людей обратно.

Автор: Софья Куликова
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