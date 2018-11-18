Песков оценил значение «Турецкого потока» для энергобезопасности Европы

Москва, 18 ноября. Газопровод «Турецкий поток» является реальным вкладом в энергобезопасность Европы, многие страны ставят вопрос о том, чтобы проложить на своей территории его ответвление. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям», — транслировал заявление Пескова телеканал «Россия 1».

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь идет вовсе не о популистском подходе к энергобезопасности в Европе, где многие страны задумались над тем, чтобы проложить одну из веток газопровода на своей территории.

Напомним, «Турецкий поток» является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения началось еще в мае прошлого года. «Газпром» планирует протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнули, что газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы. «Газ по первой нитке будет поступать в Турцию, по второй — в европейские страны, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, прежде всего, на Балканах», отметили представители турецкого лидера.