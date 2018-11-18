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Песков оценил значение «Турецкого потока» для энергобезопасности Европы

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Песков оценил значение «Турецкого потока» для энергобезопасности Европы

Москва, 18 ноября. Газопровод «Турецкий поток» является реальным вкладом в энергобезопасность Европы, многие страны ставят вопрос о том, чтобы проложить на своей территории его ответвление. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям», — транслировал заявление Пескова телеканал «Россия 1».

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь идет вовсе не о популистском подходе к энергобезопасности в Европе, где многие страны задумались над тем, чтобы проложить одну из веток газопровода на своей территории.

Песков оценил значение «Турецкого потока» для энергобезопасности Европы

Напомним, «Турецкий поток» является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения началось еще в мае прошлого года. «Газпром» планирует протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год. 

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнули, что газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы. «Газ по первой нитке будет поступать в Турцию, по второй — в европейские страны, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, прежде всего, на Балканах», отметили представители турецкого лидера. 

Автор: Екатерина Кухарева
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