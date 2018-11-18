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Стало известно, что сказал Трамп Путину на прощание в Париже

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Стало известно, что сказал Трамп Путину на прощание в Париже

Москва, 18 ноября. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Париже подтвердили планы провести переговоры в Аргентине на саммите G-20. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, перед тем, как попрощаться с Путиным, Трамп выразил надежду на встречу в Буэнос-Айресе.

«Трамп сказал: «Ну, что? До встречи в Буэнос-Айресе». Наш президент подтвердил», — сказал Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

Помощник президента РФ добавил, что подготовка к встрече на экспертном уровне начнется в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также подтверждал, что американская сторона заинтересована во встрече Путина и Трампа. В Париже, как отмечал Песков, главы двух государств обменялись буквально парой слов.

Напомним, 11 ноября в Париже состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На церемонии у Триумфальной арки присутствовали президенты и главы правительств около 80 государств.

Автор: Регина Пак
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