Пользователи нового iPad Pro пожаловались на хрупкость устройства

Москва, 18 ноября. Владельцы нового iPad Pro от Apple массово жалуются на чрезмерную хрупкость устройства. В Сети появились видеоматериалы, где владельцы нового iPad без особых усилий ломают гаджет рукам.

Пользователи отмечают, что корпус устройства недостаточно прочный, а экран трескается при малейшем нажатии. Кроме того, на фотографиях видно, что поверхность iPad Pro неровная. Блогер JerryRigEverything пишет, что разработчики так гнались за тонким экраном, что не учли, что он будет ломаться при любом нажатии.

Также эксперт подчеркнул, что устройство не выносит огонь, а корпус быстро деформируется. Напомним, Apple представила iPad Pro с безрамочным экраном 30 октября. В России минимальная версия планшета стоит 66 тысяч рублей.