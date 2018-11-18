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«Дырявый» экран смартфона Samsung Galaxy A8s впервые показали на фото в Сети

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«Дырявый» экран смартфона Samsung Galaxy A8s впервые показали на фото в Сети

Пекин, 18 ноября. «Дырявый» экран смартфона южнокорейской компании Samsung Galaxy A8s показали на снимке, который оказался в распоряжении зарубежных изданий, специализирующихся на технике.

В Сети опубликовано фото нового и ожидаемого пользователями смартфона Samsung. Новинка обладает необычным и интригующим экраном, материал, из которого он сделан, остается в тайне. Пользователи Сети предположили, что фотография была сделана на сборочном производстве.

Гаджет сотрудники Samsung представили в Китае, не раскрыв при этом никаких других характеристик. По предварительным данным, смартфон появится в продаже только в этой стране, цена по-прежнему остается под вопросом.

В Сети ранее появилась информация о технических характеристиках, а также ценах смартфона Samsung Galaxy S10, а накануне в России стартовали продажи четырехкамерного смартфона Samsung Galaxy A9.

Автор: Екатерина Кухарева
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