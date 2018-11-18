Кремль опроверг домыслы о передаче Курильских островов Японии

Москва, 18 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о сепаратной сделки с Японией и автоматической передаче Курильских островов быть не может. По словам Пескова, лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ обсуждали советско-японскую декларацию 1956 года.

Песков отметил, что за последние несколько дней появилось множество «политологических домыслов» о том, что Россия заключила сепаратную сделку с Японией.

«Это не так. И так быть не может», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1».

За основу переговоров Путина и Абэ по вопросам Курильских островов была взята советско-японская декларация. Лидеры пришли к мнению, что в вопросах Курил потребуется компромисс.

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что у России уже есть богатый опыт в отношениях с Японией. Москва будет принимать во внимание союзнические отношения Токио и Вашингтона, а также поддержку Японией антироссийских санкций.

Встреча Путина и Абэ состоялась 15 ноября в Сингапуре. По словам Путина, Япония готова вернуться к декларации 1956 года, от которой когда-то сама отказалась. Как сообщает в ходе Asahi Shimbun переговоров с российским лидером, Абэ сообщил, что в случае передачи Курил Японии, Токио обещает не размещать военные базы США у берегов России.