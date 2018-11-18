Автомобиль с тремя террористами задержали после полицейской погони в Тунисе

Тунис, 18 ноября. Автомобиль с тремя подозреваемыми в террористической деятельности задержали полицейские Туниса. Как пишет издание AlSharq Times, задержать авто патрулю Нацгвардии удалось только после погони.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали трех человек в возрасте от 27 до 32 лет. Один из них подозревается в связях с известным террористом. Чтобы скрыться от полиции, он надел никаб — мусульманский женский головной убор, полностью скрывающий лицо и оставляющий только узкую прорезь для глаз.

Эксперты изучили содержимое сотовых телефонов задержанных. В них обнаружили материалы и переписку экстремистского содержания.

Прокуратура Туниса санкционировала продолжение расследования. Сейчас следствие в отношении задержанных идет по статье о причастности к террористической группировке. Они находятся под арестом.

Напомним, в Тунисе вырос уровень террористической опасности. Страна переживает кризис, вызванный протестами 2011 года. Из-за неспособности властей взять ситуацию под контроль, в Тунисе увеличилось число грабежей и разбойных нападений.