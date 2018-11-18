Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с официальным визитом | 18 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия ограничила транзит мяса из США в Казахстан Россия с 20 ноября ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан. Решение принято из-за угрозы попадания на российский рынок продукции неизвестного происхождения. В Российской службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору отметили, только в октябре в часть партии имела истекший срок хранения, а также продукция содержала остатки лекарственных средств. Россельхознадзор запросил у казахской стороны разъяснений, однако ответ так и не был получен.

Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с официальным визитом Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с двухдневным официальным визитом. Уже завтра премьер-министр проведет переговоры со своим коллегой Нгуен Суан Фуком, а также встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии государства и председателем Национального собрания Вьетнама. Главной темой переговоров станет развитие сотрудничества двух стран в торговле, промышленности, инвестициях и энергетике.

Стало известно, что сказал Трамп Путину на прощание в Париже Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Париже подтвердили планы провести переговоры в Аргентине на саммите G-20. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, перед тем, как попрощаться с Путиным, Трамп выразил надежду на встречу в Буэнос-Айресе. Помощник также добавил, что подготовка к встрече на экспертном уровне начнется в ближайшее время. Напомним, саммит G20 пройдет с 30 ноября и 1 декабря.