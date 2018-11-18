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Украинские силовики обстреляли Донецк из пулеметов

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Украинские силовики обстреляли Донецк из пулеметов

Донецк, 18 ноября. Силовики ВСУ обстреляли территорию Донецкой народной республики из стрелкового и крупнокалиберного вооружения, об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Как сообщило представительство ДНР, в воскресенье с 14.00 до 14.20 ВСУ обстреливали село Саханка на юге республики из стрелкового оружия. Огонь велся с территории села Широкино.

Ранее в 12.40 под огонь ВСУ попало село Коминтерново, также в 09.50 силовики обстреляли поселок шахты Трудовская к западу от столицы ДНР. При обстреле было применено не только стрелковое, но и крупнокалиберное вооружение, в том числе пулеметы. Ранения получил один мирный житель 28 лет. Инфраструктура при обстрелах не пострадала. Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили более 300 боеприпасов по территории ДНР.

Автор: Софья Куликова
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