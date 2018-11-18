Песков выразил надежду, что Пенс передаст Трампу все слова Путина

Москва, 18 ноября. Прорыва в отношениях РФ и США ждать не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу Владимира Путина с вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Прорывов нет, никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении​​​. В данном случае, наверно, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом представитель Кремля выразил надежду, что Пенс передаст американскому лидеру слова главы РФ.

«Вы знаете, это вице-президент США, вице-президент огромной державы, поэтому мы исходим из того, что все слова Путина будут переданы главе государства американского», — добавил он.

Напомним, короткая встреча «на ногах» Путин и Пенса состоялась на полях Восточно-азиатского саммита 15 ноября. Они обсудили темы предстоящей встречи лидеров России и Штатов на саммите G20 в Аргентине. Он пройдет 30 ноября — 1 декабря.