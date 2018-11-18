Чтобы не осквернять шаббат: иудеи‐ортодоксы заставили пилотов посадить самолет

Нью-Йорк, 18 ноября. Ортодоксальные иудеи из Израиля набросились на членов экипажа лайнера авиакомпании El Al и заставили посадить воздушное судно, чтобы соблюсти шаббат. О происшествии рассказала пассажирка самолета Рони Мейталь.

Согласно сообщению девушки, которое она опубликовала в социальной сети Facebook, вылет самолета Boeing-787 из Нью-Йорка в Тель-Авив был задержан на два часа из-за снежной бури, обрушившийся на город 16 ноября. Среди пассажиров лайнера находились 70 ортодоксальных иудеев, которые забеспокоились, что из-за задержки вылета не успеют вовремя к шаббату.

Они обратились к экипажу с просьбой выпустить их из самолета до того, как лайнер поднимется в небо. Стюардессы начали успокаивать пассажиров, заверяя, что воздушное судно приземлится в Тель-Авиве вовремя.

Однако когда стало ясно, что иудеи все же могут опоздать на шаббат, они набросились на стюардесс.

«Спустя шесть часов полета я услышала крики и увидела плачущую бортпроводницу. На нее подняли руку, ее толкали, угрожали выломать дверь кабины пилотов. И все это, чтобы не осквернять шаббат», — написала Мейталь.

Экипажу из-за происходящих на борту беспорядков пришлось посадить лайнер в Афинах до наступления субботы. Верующие остались в Греции, где смогли соблюсти свои традиции, а остальные пассажиры направились в Израиль с другой авиакомпанией.

Накануне стало известно о другом происшествии: пассажирский лайнер израильской компании Arkia был вынужден произвести посадку из-за неисправности в тормозной системе. На борту Embraer E-Jet находилось 29 пассажиров — они не пострадали.